Caso Tirrenia, l'armatore Onorato: «No al fallimento, compagnia sana»

«Da anni ritengo che sia in atto una strategia per portare al fallimento la prima infrastruttura sul mare del Paese». Lo afferma Vincenzo Onorato in un comunicato stampa in cui si fa riferimento alla vicenda Tirrenia. «Nel silenzio assordante che da oltre un anno caratterizza l'operato del il Mise e le vaghe e pretestuose missive dei commissari apprendo che i commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria si appresterebbero a cercare di vendere il credito vantato nei nostri confronti di un non ben specificato 'fondo'».

L'armatore chiede che «l'eventuale cessione del credito avvenga con trasparenza su cifra, tempo e modi e che, come da me già proposto in passato, l'acquirente si obblighi al piano già accettato da banche e bondholders, obbligo che tra l'altro, e non è poco, valorizzerebbe, in caso di cessione, il credito a vantaggio dello Stato e dei creditori». Lui sostiene che «la compagnia che è sana, conta 6.000 lavoratori italiani del Sud e che oggi, in bassa stagione, ha in cassa consistente liquidità».