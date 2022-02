Maltempo, sospesi i collegamenti da Napoli per Ischia e Procida

Il forte vento da ovest sta rendendo difficili in queste ore i collegamenti marittimi per le isole del golfo di Napoli.

Attualmente sono sospese numerose corse dei mezzi veloci da Napoli Molo Beverello per Ischia Porto, Forio e Procida così come risultano cancellati anche alcuni collegamenti con navi traghetto dal porto di Pozzuoli per l'isola d'Ischia e Procida.

In considerazione delle previsioni meteo che annunciano condizioni in netto peggioramento per il pomeriggio e la serata, con venti che spireranno sino a 45 nodi e mare agitato, è probabile che le compagnie sospendano ulteriori corse programmate; già ufficializzata la cancellazione del collegamento Tirrenia da Napoli per Palermo, previsto in partenza alle 20.15 e che non sarà effettuato proprio per le previste condizioni meteo marine avverse nel basso Tirreno.