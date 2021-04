Il Cis sbarca su Alibaba: svolta nell'e-commerce

Inviato a Nola

È l'evoluzione del commercio all'ingrosso. Il più grande spazio del commercio all'ingrosso d'Europa, il Cis-Interporto di Nola, sbarca con le sue 500 imprese nel mondo del e-commerce di Alibaba, la più grande piattaforma B2B (business to business) di transazioni tra imprese del pianeta. E grande significa un portale in 19 lingue che offre centinaia di milioni di prodotti in oltre 40 diverse categorie, tra cui elettronica di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati