Concorso in 100 giorni per assumere al Sud 2.800 giovani tecnici

Cento giorni per arricchire la Pubblica amministrazione del Mezzogiorno di 2.800 tra ingegneri, tecnici di gestione, progettisti animatori territoriali, analisti ed esperti di procedure giuridico-amministrative. Il primo test di semplificazione per la selezione di dipendenti pubblici in Italia in vista della riforma prevista dal governo Draghi riguarderà il Sud ed è già di fatto una sfida contro il tempo. Perché l'obiettivo è di mettere al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati