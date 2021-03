Stati generali del Mezzogiorno: «Il Recovery fund non basta senza piani di lunga durata»

Stile sobrio e misurato, perfetta anche in questo la sintonia con il premier Draghi. Il ministro dell'Economia Daniele Franco conferma in chiusura degli Stati generali del Sud che il Pnrr «deve mettere mano all'abbattimento dei divari territoriali». Ma, avverte, «la loro dimensione è tale che non si può pensare che il ritardo del Sud venga assorbito nei sei anni previsti per la spesa delle risorse europee». Ci vuole una strategia di lunga...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati