Develhope, scuola italiana per sviluppatori software, insieme ad Amazon finanzierà 22 borse di studio che consentiranno a giovani residenti in Campania e in Sicilia (età compresa tra i 18 e i 25 anni), di partecipare a corsi online di programmazione di Develhope e intraprendere una carriera nel mondo della programmazione.

Al termine dei percorsi formativi della durata di 6 mesi, Develhope affiancherà gli studenti affinché possano trovare un impiego nelle migliori aziende nazionali ed internazionali del settore.

Develhope conta più di 1200 studenti iscritti e un network di oltre 200 aziende italiane ed estere che si affidano a Develhope per il sourcing di sviluppatori. Più dell’80% degli studenti trova un lavoro dopo aver frequentato la scuola. Nel 2021, Develhope ha ottenuto un finanziamento complessivo di 2 milioni di euro. L’investimento è stato guidato da Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital che ha deliberato un finanziamento di 1.5 milioni di euro attraverso il Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud.

Per partecipare i ragazzi dovranno inviare la propria candidatura entro il 1° giugno 2023 visitando il sito www.develhope.co per accedere al corso introduttivo gratuito di 4 settimane che prenderà il via il prossimo 5 giugno. Al termine del corso introduttivo, verranno selezionati 22 studenti per seguire uno dei corsi di programmazione di Develhope integralmente finanziati dalle borse di studio supportate da Amazon.

«Siamo impegnati da anni nel settore dell’educazione convinti che l’accesso alle competenze digitali per i talenti del nostro Paese debba essere garantito a chiunque ne abbia voglia a prescindere dal luogo e dalle condizioni economiche di partenza» ha commentato Massimiliano Costa, Founder e CEO di Develhope «Siamo orgogliosi di poter avviare la nostra collaborazione con Amazon con l’obiettivo di cambiare il futuro di ragazze e ragazzi del Sud Italia e dare il nostro contributo per ridurre il divario occupazionale che continua ad alimentare le diseguaglianze tra Nord e Sud nel nostro Paese. Distribuendo in modo equo opportunità di formazione e di occupazione è possibile generare un impatto sociale vero e tangibile in grado di cambiare, in meglio, la nostra società».