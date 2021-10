Ecobonus auto, cassa integrazione, assegno unico figli: tutte le novità del Decreto Fiscale per famiglie e imprese

Rifinanziamento dell'ecobonus auto e soldi sull'assegno unico per i figli, allungamento dei tempi per le cartelle esattoriali, equiparazione della quarantena alla malattia anche per il 2021, prolungamento della cassa integrazione per alcune imprese, stretta sul lavoro nero e maggiori controlli per la sicurezza in fabbrica. Sono tante le novità contenute nel decreto su fisco e lavoro approvato ieri in consiglio dei ministri, segnato da qualche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati