Ancora qualche giorno di attesa per il pagamento dell'assegno unico di marzo 2024. Secondo quanto notificato dall'Inps le date sul calendario da segnare sono quelle dal 18 al 20 marzo. Ma non sarà così per tutti. Alcune famiglie rischiano in fatti di ricevere l'assegno in ritardo, con la data che potrebbe slittare a fine mese.