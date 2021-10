Fisco, bilanci a rischio per la metà dei Comuni

Nuova tegola sui bilanci comunali. La legge delega sulla riforma fiscale finora ha fatto discutere soprattutto per i cambiamenti sul catasto. Ma - all'articolo 8 del disegno di legge - c'è una novità non da poco sulle addizionali Irpef la quale - secondo l'Ufficio parlamentare di Bilancio - se applicata alla lettera porterà un taglio di gettito per la metà dei Comuni, con effetto soprattutto sulle città visto che la popolazione coinvolta sale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati