Fisco, caccia agli evasori delle tasse dalle foto social: nel mirino vacanze da sogno e cene di lusso con il data scraping

La caccia del Fisco agli evasori potrebbe presto essere estesa anche ai social network. Dove spesso le foto di vacanze in mete da sogno o di serate in ristoranti di lusso svelano un tenore di vita non in linea con il reddito dichiarato. Un ragionamento è già stato avviato con il Garante della Privacy, annuncia il viceministro dell'Economia Maurizio Leo che punta a raggiungere un «accordo» e lancia un appello: «l'evasione fiscale è come un macigno tipo il terrorismo», dice, e serve la collaborazione di tutti.

Fisco, l'altolà della Lega

Ma c'è già qualche distinguo nella maggioranza, con l'altolà della Lega: no ad «un'indiscriminata caccia alle streghe», dice l'ex senatore Armando Siri, che ricorda l'obiettivo della flat tax. «La lotta all'evasione si fa con la semplificazione», afferma anche il presidente della commissione attività produttive della Camera Alberto Gusmeroli (Lega), che ribadisce l'obiettivo della flat tax e delle cedolari secche.

Il data scraping

L'ipotesi di dare all'amministrazione finanziaria anche l'arma delle informazioni sui social, il cosiddetto 'data scraping', è allo studio nell'ambito del concordato preventivo biennale, il nuovo regime per le partite Iva.

L'obiettivo

L'obiettivo è di usare questi elementi «a supporto dell'attività di indagine», andando a «corroborare le proposte fatte» dall'amministrazione finanziaria. Il dossier è «delicato», visto che tocca il tema sensibile della riservatezza dei dati personali, ma un dialogo è stato avviato e ora si punta a «trovare un accordo con l'Autorità della privacy»: «Dobbiamo ragionare col Garante», la cui collaborazione «è assolutamente fondamentale», sottolinea il viceministro, perché per combattere una mole di evasione da 80-100 miliardi «bisogna mettere l'amministrazione finanziaria nelle condizioni di poter lavorare sul versante del 'data scraping'».

Il concordato preventivo

Ma la guerra ai furbetti andrà anche oltre il perimetro del concordato preventivo. «Non abbassiamo la guardia»: quelli che non aderiranno al concordato «entreranno in liste selettive», dove si faranno i controlli e nel caso di «anomalie, là si deve intervenire», assicura Leo. Che torna a difendere la scelta di eliminare la soglia di accesso al concordato (l'eliminazione del punteggio 8 negli indici Isa di affidabilità fiscale «non vuol dire incentivare l'evasione»): sotto il punteggio di 8 c'è la maggior parte dei soggetti Isa, il 55%, pari a 1,34 milioni di contribuenti, eppure proprio sotto quella soglia appena «l'1% dei contribuenti viene controllato». Ma la lotta del governo all'evasione punta anche sulla riduzione delle tasse: «Il nostro disegno è di di alleggerire il carico fiscale, visto che abbiamo una pressione fiscale molto molto rilevante che in qualche modo favorisce anche l'evasione», spiega Leo, che punta sul concordato per raccogliere le risorse necessarie a proseguire la riduzione dell'Irpef. Dopo il taglio da 4 a tre aliquote, si guarda ad un sistema a 2 aliquote, mentre l'«obiettivo di legislatura» è l'aliquota unica: il tutto, ripete cauto il viceministro di FdI, «compatibilmente con le risorse». Intanto l'attuazione della delega fiscale prosegue a pieno ritmo: altri due nuovi decreti legislativi sono in dirittura d'arrivo. Il primo, «entro febbraio», sulle sanzioni: «nel nostro sistema tributario sono da esproprio e vanno corrette». Il secondo sulla riscossione, che si trova in una situazione di «difficoltà enorme», con un magazzino che supera i «1.185 miliardi»: bisognerà verificare quali crediti sono ancora recuperabili e quali no.