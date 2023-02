Formaggi, l'Italia guida la classifica dei più buoni con otto varietà: dal parmigiano al gorgonzola. E i francesi protestano

Quali sono i formaggi più buoni al mondo? Nella classifica di TasteAtlas, un periodico bulgaro specializzato in enogastronomia, l'Italia è protagonista in otto posizioni su dieci. Il re dei formaggi che domina la classifica è il Parmigiano Reggiano.

Subito dopo ci sono la Burrata, il Grana Padano, lo Stracchino di Crescenza, la Mozzarella di Bufala Campana. Al sesto posto c'è un formaggio portoghese (Serra de Estrela), seguito dal ritorno dei nostri sapori con il Pecorino Sardo e il Pecorino Toscano, al settimo e ottavo posto. Nella top ten, preceduto dal Bundz polacco, rientra anche il Gorgonzola.

«Ancora una volta, TasteAtlas pubblica la classifica dei formaggi più apprezzati al mondo e l'Italia domina: 8 nei primi 10, 12 nei primi 20, 15 nei primi 30. Difendere questo patrimonio tricolore è, per noi, un dovere». A dichiararlo Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare.

E i formaggi francesi? Bisogna arrivare al tredicesimo posto per trovare il primo formaggio francese: il Reblochon. Il comitato per la Tav Lione-Torino ha commentato la classifica sul profilo Twitter: «Amici italiani, facciamo di tutto per avvicinare i due Paesi con i trasporti, ma ci sono aree in cui non bisogna andare lontano», scrivono ironici. E ancora: «Quel che è certo è che Francia e Italia si scambiano quasi 150.000 tonnellate all'anno di (ottimo) formaggio».