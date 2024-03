Dal dolce al recupero dei dischi: iniziative per la principessa Pignatelli

Tutte le passioni della nobildonna Rosina Pignatelli racchiuse in un dolce. Lo ha creato in eslcusiva il maestro pasticciere Sal De Riso e lo ha presentato a Napoli, all'Ostaria Pignatelli. Servita in monoporzione o in torta, il dolce «Principessa Pignatelli» come spiega Sal De Riso è composto da «una base di frolla alle nociole di Giffoni Igp rivestita da un cioccolato al latte ricco di massa di cacao quindi più amarognolo, con nocciole pralinate. All'interno c'è uno strato di gelatina di lamponi con essenza di petali di rosa, pan di Spagna alla vaniglia e crema montata al cioccolato al latte che va a formare pois realizzati a mano che somigliano proprio ad una coroncina su cui spiccano una chiave di violino e petali, per un richiamo alla musica una delle passioni della nobildonna Rosina e ai fiori». Un dolce che da oggi è possibile degustare nella sede della pasticceria di Sal De Riso a Maiori e proprio all'Ostaria Pignatelli a Napoli (a pochi metri da Villa Pignatelli, sulla Riviera di Chiaia).

A Rosina Pignatelli, affascinante rappresentante dell’aristocrazia napoletana, pienamente inserita nel vivace contesto culturale della Napoli della Belle Époque nonché appassionata di musica, letteratura e arti decorative è dedicato anche un altro progetto.

«I soci di Ostaria - spiega la giornalista Carmen Davolo, promotrice dell'evento - si sta pensando di recuperare il patrimonio di 33 giri della principessa Pignatelli, si parla di 5mila copie.

Sarebbe un bel successo». Presente all'evento la vicepresidente del consiglio comunale di Napoli, Flavia Sorrentino che si è complimentata con il maestro De Riso e gli organizzatori.