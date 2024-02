Identità golose, Prisco pizza&spirits premiato per la formula «pizza e cocktail bar»

Il 26 febbraio, presso il centro congressi fondazione Cariplo di Milano, Identità golose ha presentato la nuova guida alle pizzerie e cocktail bar d'autore, dedicata ai migliori pizzaioli e bartender d'Italia.



Con 655 insegne recensite, di cui 405 pizzerie e 253 cocktail bar, e tra queste soltanto 3 hanno una «doppia valenza», mettendo insieme pizzeria e mixology.



Tra i tre indirizzi c'è Prisco pizza&spirits, di Boscotrecase, con il bartender e patron Jack Prisco che ritira il premio dichiarando «la mia terra è il Vesuvio, una ricchezza ed una costante fonte di ispirazione».

Prisco pizza & spirits è un progetto che Jack Prisco cura da diversi anni, quando poco si parlava di mixology, e tanto meno si pensava di abbinare i cocktail alla pizza. Bartender professionista, molto appassionato, ama ideare le proprie creazioni utilizzando spesso prodotti del territorio vesuviano.

Autore di spicco della mixology italiana, vincitore del primo posto nel campionato italiano A.i.b.e.s. 2015, nella categoria cocktail after dinner, e del terzo posto ai campionati mondiali I.b.a., sempre nel 2015, nella categoria pre dinner.





Siamo a Boscotrecase, sulla via Panoramica, qui nel 2011 Jack inaugura il cocktail bar, con vista sul golfo di Napoli e sul vulcano. La pizza entra nel locale di famiglia in un secondo momento, esattamente nel 2013, ottenendo un eccellente riscontro di pubblico, avendo puntato ad un prodotto di stile contemporaneo, curando l’impasto con farine selezionate ed un risultato soffice e dal crunch delicato e piacevolissimo. Nel menu si spazia dalle pizze classiche della tradizione napoletana, valorizzate sempre da un tocco personale che ama giocare con le combinazioni di ingredienti scelti meticolosamente tra aziende agricole artigiane della Campania e del Vesuvio.





Numerose sono le ricette personali, che seguono la stagionalità dei prodotti, selezionati con una accuratissima ricerca tra artigiani eccellenti, sul filo conduttore di uno stile contemporaneo e creativo. L’abbinamento pizza – cocktail nel tempo si è sempre più affermato, fidelizzando con una certa curiosità una clientela che desidera questo tipo di esperienza, fino ad affidarsi totalmente alle proposte di Jack.





Si viene anche solo per il cocktail bar, o solo per la pizza, da Prisco la libertà di scelta è un atto dovuto ai propri ospiti. In pizzeria troviamo anche mamma e papà, Patrizia e Nino Vittorio, con la giovane Giusy, sorella di Jack, a dirigere la sala. Delle pizze se ne occupa il giovane e più che promettente Giovanni Di Donna – recente l’assegnazione dei due spicchi da parte della guida Gambero Rosso - in piena sintonia con lo stile di Jack, tanto che di recente ha inserito due novità molto golose, la pizza al padellino e la pizza dolce. Da Prisco, non solo cocktail, ma anche vino. Vini vulcanici, per la precisione: si parte dal Vesuvio e si prosegue con circa cinquanta etichette italiane, scovate nei territori figli delle eruzioni, di sottosuoli ricchi e della conseguente alchimia – unica ed irripetibile - che si viene a creare.