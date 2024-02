Domenica torna l’appuntamento con il Mercato della Terra di Sant Agnello.

Si aprirà come ormai di consuetudine con lo squillo di tromba alle ore 9. Al coperto dei gazebo potrete acquistare verdure fresche, arance e limoni , vino, confetture, miele, uova, formaggi, noci e nocciole, dolciumi, tutto rigorosamente prodotto in prima persona dai produttori slow.

Alle 11 il via ad un altro interessante laboratorio che, nel rispetto del principio della stagionalità dei prodotti, avrà come protagonisti gli agrumi ed in particolare l’arancio biondo sorrentino. Febbraio è infatti il mese durante il quale si possono gustare la gran parte degli agrumi nostrani, ricchissimi di vitamine, che rappresentano un’importante supporto al nostro organismo in questo periodo di freddo e malanni .

Tutti sanno che gli agrumi sono ricchi di vitamina C, utilissima per prevenire la tosse e il raffreddore, mentre a non tutti è noto che presentano anche un discreto contenuto di vitamina A, preziosa per la vista e di vitamina B che contrasta il senso di spossatezza.

Inoltre gli agrumi rappresentano una buona fonte di fibra e contengono sali minerali come fosforo, potassio, magnesio e calcio. Interverranno sul tema gli esperti Volontari della Condotta Slow Food Costiera Sorrentina e Capri Aps insieme ai produttori presenti. Il laboratorio si concluderà con l’assaggio di una salutare e dissetante spremuta d’arancia.