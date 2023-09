Antonella Fiordelisi, la dedica commovente: «Mi manchi amore»

Antonella Fiordelisi è impegnata tra lavoro e il suo più grande amore. La showgirl, ex schermitrice, ha dimostrato di impegnarsi seriamente nella realizzazione dei suoi sogni. Diventata un'influencer di successo dopo la partecipazione al Gf Vip, oggi è concentrata sulla sua linea di gioielli alla quale lavora a Milano, lasciando lontano ciò a cui tiene di più.

La giovane salernitana vive lontano dalla famiglia, ma già dall'interno del Gf Vip era già evidente il suo legame con i suoi genitori e con il suo cagnolino, un incrocio tra un Maltese e un Barboncino di nome Fiocco.

Proprio al suo amico a quattro zampe ha dedicato un video, in cui, mentre lo abbraccia, balla e si diverte sorridente: «Già mi manchi amore», ecco il messaggio che ha scritto a Fiocco.

In uno selfie con il suo papà, invece, l'influecer ha dimostrato la sua gratitudine per l'averla raggiunta a Milano e aver trascorso più di una settimana insieme: «Grazie per essere stati con me 10 giorni», ha dedicato al suo fan numero uno.