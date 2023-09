Tommaso Zorzi, amore al capolinea: «Non chiedetemi consigli se non volete relazioni che durino meno di 7 secondi»

Tommaso Zorzi e Andrea Incontri si sono lasciati? Da alcuni inidizi social sembrerebbe di sì. L'ex gieffino, infatti, pare abbia rotto con il direttore creativo di Benetton già ai primi di agosto, quando ha scelto di raggiungere l'isola di Stromboli da solo, per poi essere assalito dagli amici. La vacanza durata per tutto il mese sembra che sia stata una fuga da un amore finito.

Oggi, l'influencer milanese torna sul tema e parlando ai suoi fan rivela un dettaglio di non poco conto.

Il 52enne della maison di Benetton aveva rubato il cuore del 28enne ex concorrente al Gf Vip.

I due, infatti, paparazzati da Chi insieme avevano fatto scalpore sia per la differenza di età, sia per la presunta love story, mai confermata ufficialmente e nata forse proprio dalla passione per la moda.

Tommaso Zorzi a Stromboli pare ci fosse scappato. Un mese lontano dalla caotica Milano, senza il trabusto della grande città, aveva rappresentato il giusto posto in cui rintanarsi e i fan si erano già allarmati.

Oggi, arriva quella che sembra essere una conferma.