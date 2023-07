Il Gruppo Grimaldi ricerca attualmente circa 200 tra cui cuochi, camerieri, baristi, cabinisti da impiegare nella sezione Hotel e diverse figure da impiegare in Macchina e Coperta, che entreranno a far parte di equipaggi impiegati su navi dedicate al trasporto di passeggeri e merci.

«Le selezioni - spiega il gruppo armatoriale in una nota - sono aperte anche a chi non ha ancora completato i corsi STCW (quelli per ottenere la qualificazione per l'imbarco, nda): a quanti dimostreranno di avere le giuste qualità, il Gruppo Grimaldi offrirà supporto informativo per l’ottenimento dei documenti necessari all’imbarco».

«Il Gruppo - prosegue la nota - si impegna a premiare i più meritevoli, offrendo loro concrete opportunità di crescita professionale a bordo di navi fra le più tecnologicamente avanzate e rispettose dell’ambiente al mondo».

È possibile presentare la propria candidatura accedendo al portale Lavora Con Noi del Gruppo Grimaldi e selezionando le sezioni dedicate al personale di bordo.