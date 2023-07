A quasi 10 anni dal suo arrivo nel nostro Paese, avvenuto nel 2014, Kfc Italia si avvia a inaugurare una nuova fase di crescita, destinata a coinvolgere in maniera rilevante Napoli. Il brand ha chiuso il 2022 con un giro d'affari complessivo di 114 milioni di euro, in crescita del 70%, rispetto a quello del 2021. E nel 2023 si prospetta un'ulteriore crescita. Lo confermano i dati relativi alle previsioni sul giro d'affari di Kentucky Fried Chicken per l'anno in corso. Nel 2023 si prevede un'impennata del giro d'affari del marchio fino a 143 milioni di euro. I clienti serviti sono già oltre 20 milioni sul territorio nazionale, anche in questo caso con una quota particolarmente significativa a Napoli e in Campania. A rimpinguare il bottino già sostanzioso di Kfc contribuirà anzitutto il progetto basato sulla realizzazione di 200 ristoranti in Italia entro i prossimi 5 anni.

«I ristoranti in Campania - spiega Thomas Mari, head of development di Kfc Italia - sono 5: a Pompei, Marcianise, Mercogliano, Sant'Antimo e a Napoli, in piazza Carità. Quest'ultimo, aperto un anno fa, ha attirato subito una grande quantità di pubblico. La Campania è una delle regioni in cui il brand sta puntando molto, con la previsione di 20 nuove aperture nei prossimi cinque anni, che porteranno alla creazione di 500 posti di lavoro. Il nostro sviluppo si concentrerà principalmente sui contesti urbani, soprattutto nel centro storico e con la formula del drive, più che nei centri commerciali. Le prossime due aperture sono previste proprio in Campania, una a Nola al Vulcano Buono e l'altra a Pontecagnano, in provincia di Salerno, tra luglio e agosto. L'accoglienza del nostro brand in Campania è sempre stata favorevole, fin dall'apertura del locale di Pompei, presso il Centro Commerciale Cartiera, nel 2017.

«I clienti - aggiunge - hanno sempre manifestato grande apprezzamento per il nostro prodotto e per il suo gusto unico, oltre che per l'esperienza nei nostri ristoranti». È prevista, inoltre, l'introduzione di un nuovo modello di franchising con l'ingresso nel sistema, a partire da aprile 2023, di un Corporate Franchisee, che si occuperà anche della gestione diretta di numerosi ristoranti del brand.