Motore Italia, parte dal Mezzogiorno il roadshow virtuale di Intesa Sanpaolo

È partito dal Mezzogiorno il roadshow virtuale di Intesa Sanpaolo dedicato a Motore Italia, il nuovo programma strategico di finanziamenti e iniziative per consentire alle piccole e medie imprese italiane di superare la fase di difficoltà causata dalla crisi pandemica e rilanciarsi attraverso progetti di sviluppo e crescita. Il piano prevede un plafond nazionale di 50 miliardi di euro e mette a disposizione circa 2,5 miliardi di nuovo credito per le imprese campane.

APPROFONDIMENTI NUOVE FRONTIERE Cashless, i pagamenti digitali accelerati dal Covid. Petrone... STRATEGIE DI CRESCITA F2i, il fondo che investe nella crescita delle aziende italiane.... LA FINANZA Intesa Sanpaolo, 46 milioni a progetti sostenibili delle pmi del...

Anticipando i bisogni di liquidità e supporto in vista delle prossime scadenze delle misure governative, la misura fondamentale del programma stabilisce nuove soluzioni di allungamento della durata dei finanziamenti in essere, ampliando le iniziative di sostegno alla liquidità già messe in atto nel corso del 2020.

Previsti inoltre ulteriori interventi per preparare le PMI al rilancio economico e al recupero di competitività attraverso investimenti per la transizione digitale e sostenibile, in linea con i futuri obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan).

Alla presentazione odierna hanno preso parte Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo, e Vito Grassi, Vice Presidente di Confindustria.

Anna Roscio, Responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese, ha illustrato i 5 pilastri del nuovo piano di Intesa Sanpaolo e le misure predisposte per supportare la ripartenza delle PMI italiane, mentre Stefania Trenti, Responsabile Industry Research della Direzione Studi e Ricerche del Gruppo, ha rappresentato contesto e prospettive dell’economia italiana e campana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA