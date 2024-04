Napoli, Cisl conferma il piano di occupazione dei 294 ex dipendenti Whirlpool

«Italian Green Factory ha confermato e dettagliato il piano di reindustrializzazione della fabbrica ex Whirlpool» di Napoli. Lo afferma in una nota Fim Cisl. «Un dato importante ma non scontato. Gli investimenti complessivi sono 83 milioni di euro, di cui 72 milioni per l’industrializzazione del nuovo stabilimento e per l’acquisto dei macchinari, mentre 11 milioni sono destinati a progetti di ricerca e sviluppo strutturati in un centro di ricerca che in prospettiva potrà collaborare con l’Università di Napoli e con gli Its per progetti di collocazione di personale altamente qualificato».

La produzione, spiega il sindacato in una nota, «sarà suddivisa tra elementi di componentistica, che fornirà il mercato degli inseguitori solari e il prodotto finito degli power skids ed entrerà a regime da gennaio 2026.

Un progetto industriale quindi che guarda al mercato della transizione energetica che potrà avere una prospettiva di mantenimento occupazionale di lungo termine».

La direzione, ha altresì comunicato che «è possibile nel prossimo mese allargare il processo interno produttivo con un’attività di carpenteria, che potrebbe portare ulteriori investimenti e assunzioni. La conferma della realizzazione di questo piano, denominato: “piano di accelerazione” si avrà entro la fine del prossimo mese».