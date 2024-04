«Stiamo proseguendo senza sosta con questo importante lavoro di potenziamento e ammodernamento della linea ferroviaria Cumana dalla zona del Dazio fino ad Arco Felice. È un cambiamento epocale per Pozzuoli, per l'intera area flegrea e a fine mese inaugureremo anche i lavori da 30 milioni di euro alla stazione di Torregaveta». Il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, ha fatto il punto sui lavori di raddoppio della linea ferroviaria nella tratta compresa tra Pozzuoli e Arco Felice: i treni dell'Eav non taglieranno più in due il territorio urbano di Pozzuoli, tra pericolosi passaggi a livello e semafori stradali, ma correranno sotto il nuovo tracciato della galleria in costruzione a poche centinaia di metri dalla ex Cava Regia e della galleria Cicerone, con il nuovo terminal di via Fasano a ridosso del super tunnel Tangenziale-Porto. «Le tecnologie che costituiscono l'attrezzaggio della linea sono di ultima generazione dice il presidente dell'Eav . Tecnologie che consentiranno di convogliare il traffico ferroviario con il sistema Scmt, che garantisce elevati standard di sicurezza e controllo».

APPROFONDIMENTI G7 Capri 2024, isola sorvegliata speciale: schierati 1.400 uomini Sorrento, rianimazione nuova ma resta chiusa: manca il collaudo Nola, allarme per i Regi Lagni: «Più fondi per la bonifica»

Secondo il cronoprogramma ci vorrà almeno un anno e mezzo per mettere in esercizio il nuovo tratto ferroviario che da Bagnoli arriva al capolinea di Bacoli-Torregaveta. Dal binario unico al doppio binario. Tempi ridotti alla metà per pendolari e turisti. Ma anche innegabili vantaggi per il piano di emergenza in caso di necessità di evacuazione per le emergenze bradisismiche e vulcaniche. E gli sciami sismici registrati per l'intera giornata di ieri, che portano a oltre 150 le scosse rilevate dai sismografi dell'Ingv in 48 ore, vengono monitorati con molta attenzione dai tecnici dell'Eav. «Per quanto riguarda il bradisismo, stiamo continuamente monitorando l'intera linea ferroviaria della zona flegrea che rientra nella nostra gestione sottolinea ancora De Gregorio . Per fortuna non c'è nulla di anomalo, né ci sono stati danni dopo le scosse. Il nostro protocollo di sicurezza è molto rigido e quando la magnitudo delle scosse ha superato il valore di quattro abbiamo fermato per qualche ora, in via precauzionale, il servizio per effettuare approfondite verifiche».

Il nuovo piano di mobilità flegrea, poi, si estenderà anche al territorio di Bacoli. «A fine mese faremo una iniziativa pubblica con il governatore della Campania Vincenzo De Luca e con il sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione, nel corso della quale presenteremo il nuovo progetto di arretramento della stazione ferroviaria di Torregaveta con la risistemazione urbanistica di tutta quell'area conclude il presidente De Gregorio . Questi lavori, finanziati con 30 milioni di euro, miglioreranno non solo l'afflusso turistico dal terminal di Montesanto verso la costa flegrea, ma anche la gestione del sistema trasportistico in caso di eventuali emergenze legate alle calamità naturali. Questo intervento avrà un impatto positivo anche per l'aggiornamento del piano di evacuazione in caso di emergenza».