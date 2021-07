«Il Ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia, aveva garantito il massimo del sostegno economico al settore che maggiormente aveva risentito della crisi da distanziamento sociale dovuto alla pandemia, invece non ha richiesto la proroga per la Cassa Integrazione per i lavoratori di Alberghi, Ristoranti, Bar, Eventi, Convention e comparto turismo. Inoltre ingesserà l'Enit approvando un nuovo Statuto che mette tutto nelle mani di un neo amministratore delegato che non ha condiviso questi due anni di problemi con i tanti operatori del settore». Così in una nota Nicola Oddati della direzione Nazionale del Partito Democratico.

«Le prospettive a breve termine dell'Italia sono in calo del 55% rispetto all'Europa. Le nostre capitali, Roma -67% e per il 2021 Milano -93% nei primi 6 mesi dell'anno. Gli alberghi e i ristoranti sono indebitati e personale all'estero costa il 33% degli incassi in Italia il 49%! Vediamo le Preoccupazione da parte di Federalberghi per la caccia dei fondi stranieri ai migliori alberghi italiani. Si riparlerà di ripresa nel 2024 e il giro di affari degli alberghi italiani è calato del 51%. Quindi quali sono le azioni in favore delle imprese? Dov'è il confronto con gli altri partiti di governo? Sembra che l'interesse preminente del Ministro dia quello di creare in questo settore strategico un duopolio Lega/Fratelli d'Italia, piuttosto che occuparsi dei problemi reali. Chiediamo al presidente del Consiglio Mario Draghi di confermare tutti i buoni propositi annunciati sul Turismo, portando il tema all'attenzione di tutto il Governo e coinvolgendo l'intera maggioranza. Senza progetti e competenze le risorse del Recovery Plan programmate nel Next Generation Italia non arriveranno mai ne alle imprese ne ai lavoratori del settore, che chiedono certezze e non scelte verticistiche della politica» aggiunge Oddati.