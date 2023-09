Olio, il segreto del sapore perfetto: alle 13 il Caffè con il Csf

Scopri il segreto del sapore perfetto, dalla sua storia millenaria alla cucina moderna!

Unisciti a noi in uno straordinario viaggio alla scoperta dell'oro verde del mediterraneo!

Ti aspettiamo 15 settembre alle ore 13 in diretta sulle pagine social de Il Mattino e del CSF in una nuova puntata di "Un caffè con il CSF" dedicata alla produzione dell'olio.

Sei pronto a scoprire la magia dietro la produzione dell'olio e il suo ruolo fondamentale in cucina?

Fulvio Scarlata e Tommaso Marrone, insieme con:

🌿 Maria Carmela Calabrese, Shareholder & HR manager di Agrioil Spa

🌿 Fabrizio Basso, ceo di Olio Basso

🌿 Dino Clemente, responsabile marketing di Olearia Clemente;

🌿 Antonio Tranfaglia, amministratore delegato di Olio FAM

ci porteranno nei loro campi di ulivi e ci mostreranno passo dopo passo come trasformano i loro frutti in olio di altissima qualità.

Ci parleranno della raccolta, la spremitura e della lavorazione delle olive.

Impareremo insieme come l'olio può trasformare qualsiasi piatto in una delizia. Condivideremo consigli e trucchi su come utilizzarlo al meglio per esaltare i sapori dei tuoi piatti.

Durante la diretta, avrai l'opportunità di fare domande ai nostri esperti e scopriremo quali sono le competenze necessarie per poter lavorare nel settore oleario!

Non perdere questa straordinaria opportunità di scoprire il mondo dell'olio come mai prima d'ora. Metti un promemoria sul tuo calendario e unisciti a noi per un'esperienza gustosa e informativa!

Condividi questa diretta con i tuoi amici appassionati di cucina!

Ti aspettiamo con ansia per questa immersione nell'universo dell'olio!

#Olio #ProduzioneOlio #Cucina #StoriaDellOlio #DirettaFacebook #ilmattino