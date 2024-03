Morto Paolo Chiesi, presidente onorario del gruppo farmaceutico. «Con il fratello Alberto ha fatto la storia dell'azienda»

È morto a 84 anni Paolo Chiesi, presidente onorario del gruppo biofarmaceutico Chiesi. Nato a Parma nel 1940 e laureatosi in Chimica e in Farmacia, ha da sempre guidato la ricerca e sviluppo del Gruppo, raggiungendo traguardi scientifici nel campo delle terapie respiratorie, neonatali e per malattie rare, «pilastro fondamentale dell'azienda di cui ha forgiato la storia, insieme al fratello Alberto», sottolinea una nota. Successi che sono valsi a Paolo Chiesi riconoscimenti, quali, nel 2010, il titolo di Dottore ad honorem in medicina e Chirurgia, da parte dell'Università di Modena e Reggio Emilia, e, nel 2019, la Laurea ad Honorem dal Karolinska Institutet di Stoccolma per il suo impegno ultradecennale nel trattamento della sindrome da distress respiratorio nel neonato prematuro. Nel 2023 è diventato presidente onorario del Gruppo. «La sua presenza ha rappresentato una fonte di ispirazione per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui, grazie alla sua straordinaria conoscenza scientifica e alla sua eccezionale umanità. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella vita di coloro che lo hanno conosciuto», dice il gruppo.

Chiesi è un gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca che sviluppa e commercializza soluzioni terapeutiche innovative nel campo della salute respiratoria, delle malattie rare e delle cure specialistiche. B Corp certificata dal 2019, siamo parte di un movimento globale di aziende che rispettano alti standard di impatto sociale e ambientale. L’azienda ha l’obiettivo di raggiungere Zero Emissioni Nette di gas a effetto serra (GHG) entro il 2035», riepiloga la scheda del gruppo. Chiesi, con oltre 85 anni di esperienza, ha sede a Parma, opera in 31 Paesi, e conta oltre 6.500 collaboratori. Il Centro Ricerche di Parma collabora con altri sei importanti poli di R&S in Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Regno Unito, e Svezia.