Pensioni medici, Schillaci annuncia: «Rivedremo il ricalcolo, non vogliamo fuga anticipata dal Ssn»

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, annuncia novità sul previsto ricalcolo delle pensioni dei medici. «Mi sono sentito quasi quotidianamente con il ministro Calderone - ha detto a SkyTg24 - e quindi c'è tutta l'intenzione e l'interesse a cercare di rivedere la norma, che non riguarda solo i medici ma anche altri dipendenti del settore pubblico e quindi il governo sta lavorando per trovare una soluzione».

Pensioni, medici in sciopero: governo pronto a ridurre la stretta. Verso una revisione più graduale delle aliquote di rendimento degli assegni

Schillaci: «Rivedremo il ricalcolo delle pensioni dei medici»

Rispetto al rischio di una fuga anticipata dei medici dal Ssn a seguito del taglio previsto per le pensioni, «non abbiamo assolutamente interesse che i medici - ha detto Schillaci - vadano in pensione, soprattutto in un momento delicato come questo perchè per i prossimi due-tre anni andiamo incontro ad una gobba pensionistica, per cui ci sarebbero molti medici che raggiungono l'età pensionabile e non vogliamo certo sguarnire il Ssn in questo momento così delicato».

«Lavoreremo sul fine vita, abbiamo le nostre idee»

Il fine vita «rappresenta un tema etico fondamentale sul quale lavoreremo appena possibile e sul quale abbiamo le nostre idee e le metteremo in campo - ha detto commentando i recenti casi di cronanaca sul ricorso all'estero per ottenere l'eutanasia -. È un argomento complesso che credo vada affrontato con una visione multidisciplinare, un tema su cui il governo sicuramente lavorerà con tutte le competenze che ha a disposizione».