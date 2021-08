Poste, anche a ferragosto 747 Atm e canali digitali al servizio della Campania

La sempre più importante diffusione degli ATM postmat nasce al fine di garantire ai cittadini dei canali digitali sempre più innovativi per poter usufruire dei servizi di Poste italiane anche online.

La rete può essere utilizzata dai correntisti BancoPosta titolari di carta postamat-maestro, dai possessori dei libretti postali, dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali e dai possessori di carte postepay.

APPROFONDIMENTI IL CONTRIBUTO Bonus terme: come funziona, a chi spetta e quando arriva lo sconto... LA GUIDA Green pass, le multe (per i furbetti) e le regole: chi controlla e... RISPARMIO Risparmio e investimenti: fondi immobiliari, rendita sicura. Il...

Gli ATM Postamat presenti in Campania sono più di 700, e oltre a consentire le operazioni di prelievo di denaro contante, possono essere utilizzati per il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, per ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

Attraverso l'app «BancoPosta» è possibile gestire il conto in mobilità, verificare il saldo e la lista movimenti sia del conto Bancoposta che della carta Postepay, pagare bollettini, trasferire denaro attraverso bonifici e postagiro, effettuare ricariche telefoniche e Postepay e fruire di altri servizi innovativi come il pagamento tramite NFC. Il tutto garantito dal sistema di sicurezza PosteID.

Con l’app «Ufficio Postale» è possibile individuare gli uffici postali più vicini, grazie alla mappa interattiva, conoscerne gli orari di apertura, pagare bollettini, inviare posta raccomandata, lettere e telegrammi, monitorare lo stato di una spedizione tracciata e cercare i Postamat più vicini per il prelievo automatico di contante.

È possibile, inoltre, prenotare il proprio turno allo sportello e ottenere un ticket digitale da mostrare al lettore una volta arrivati in sede. È possibile prenotare il proprio accesso agli sportelli anche tramite whatsapp, al numero 3715003715.

Inoltre, colleganosi al sito o scaricando l'app «Ufficio Postale» è possibile spedire pacchi con poste delivery web in modalità «paperless» direttamente dalla propria abitazione.