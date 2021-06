Reddito di cittadinanza in Campania a 275 famiglie. Come in tutto il Nord

In Campania le famiglie che a maggio hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza sono state oltre 275.000, un numero che sfiora quello dell'intero Nord. È quanto emerge dalle tabelle appena pubblicate dall'Inps sul reddito di cittadinanza secondo le quale le persone coinvolte in Campania dal beneficio sono 716.000 mentre l'importo per famiglia medio è di 623 euro.

Al Nord le persone coinvolte in 281.786 famiglie sono 557.500. L'importo medio per ogni nucleo è di 479 euro. Nel Sud e nelle Isole le famiglie titolari a maggio della misura di contrasto alla povertà sono 818.603 per 1.960.220 persone coinvolte.