Stipendi agosto, arretrati e taglio cuneo: aumenti per gli statali. Ecco di quanto cresce la busta paga

Statali. Ad agosto stipendi più pesanti. Il mese entrante scatta il taglio del cuneo per circa un milione e 200 mila dipendenti pubblici. I dipendenti dei ministeri, delle agenzie, delle authority e della scuola - avranno anche aumenti previsti da tempo in base al contratto: l'una tantum che copre il periodo di mancato rinnovo e gli arretrati previsti dall'inizio dell'anno. Il tutto sarà caricato su NoiPa, la piattaforma del ministero dell'Economia che gestisce gli stipendi dei dipendenti pubblici.

Le categorie

L'alleggerimento del prelievo prevede che per il semestre luglio-dicembre 2023 il taglio del cuneo già previsto salga al 7% per 335mila dipendenti con una retribuzione lorda mensile inferiore a 1.923 e passi al 6% per altri 860 mila che guadagnano meno di 2.692 euro lorde mensili.

Per i dipendenti delle amministrazioni centrali e della scuola, scatterà anche lo sblocco degli aumenti previsti dall'ultimo contratto, anche in chiave anti-inflazione. Al taglio del cuneo si sommeranno anche l'una tantum dell'1,5%, che viene spalmata in più mesi, e gli arretrati maturati da gennaio a luglio.

Gli aumenti

Un dipendente ministeriale semplice riceverà 185 euro in più ad agosto e poi, una volta smaltiti gli arretrati, 23 euro al mese. Più consistente l'aumento per i dirigenti: i livelli più alti prenderanno 534 euro ad agosto e poi, in ciascun mese, tra i 52 e i 66 euro in pa. Per i funzionari gli incrementi sono compresi tra 29 e 44 euro. Mentre per gli assistenti gli aumenti partono da 24 euro e arrivano fino a 31 euro. Importi appena diversi sono invece quelli previsti per i dipendenti del del comparto scuola che riceveranno la quota dell' una tantum già questo mese.

I comparti

Gli incrementi mensili per il 2023 nella sanità partono dai 23,8 euro del personale di supporto di prima fascia e arrivano ai 55,2 euro di un dirigente medico di struttura complessa con rapporto esclusivo. Per le forze di polizia invece la forbice oscilla dai 24,1 euro per gli agenti ai 34,4 in più al mese per un commissario capo.

In cima alla classifica delle buste paga più pesanti ad agosto per effetto del bonus statale ci sono i funzionari diplomatici: si va in questo caso dai 53,56 euro di emolumento per i segretari di legazione ai 131,61 per gli ambasciatori, ovvero 1.052 euro in più tenendo conto degli arretrati. Per i prefetti l’incremento è di 123,27 euro, 984 euro considerando il periodo gennaio-luglio