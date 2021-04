«Sud, ventimila imprese sono a rischio chiusura senza più aiuti statali»

Il sistema sta tenendo ma non è detto che a fine pandemia reggerà per tutte le imprese che hanno fatto ricorso finora ai prestiti garantiti dallo Stato per sopravvivere. Dal report realizzato da Svimez e Mediocredito Centrale sulla liquidità assicurata da un anno alle pmi attraverso il Fondo di garanzia, presentato ieri on line, emerge un dato allarmante: in due anni, dal 2018 al 2020, altre 56mila piccole imprese si sono aggiunte a quelle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati