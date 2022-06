Tari, tutto sulla tassa sui rifiuti: chi è esonerato, chi la paga (come e quando)

Non si finisce mai: tra dieci giorni - il 16 giugno - scade il termine per il pagamento della prima dell'Imu, l'imposta sugli immobili. Poi ci sarà da pager l'Irpef e entro fine luglio la prima rata della Tari, la tassa sui rifiuti urbani. E in genere ci si troverà a fare i calcoli con un tributo in aumento. Solo pochi Comuni, infatti, hanno "aderito" alla possibilità prevista dal dl Rilancio di diminuire la Tari fino al 20%. La maggioranza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati