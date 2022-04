Ast presenta a Regione e Comune il piano piano industriale di decarbonizzazione delle acciaierie

TERNI La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha ricevuto questa mattina il cavaliere Giovanni Arvedi nella sede ternana dell'ente. Il sindaco di Terni Leonardo Latini ha partecipato in video conferenza, causa Covid. Presente l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Michele Fioroni. Il presidente di Finarvedi, holding del gruppo siderurgico Arvedi, ha illustrato il “Piano Industriale per la decarbonizzazione di Acciai Speciali Terni con introduzione di idrogeno verde”. All’incontro hanno partecipato l’amministratore delegato di Finarvedi, Mario Caldonazzo, e il direttore di stabilimento e componente del board, Dimitri Menecali. Il cavaliere Arvedi ha evidenziato alla presidente Tesei e al sindaco Latini gli obiettivi di Acciai Speciali Terni per i prossimi anni, che saranno focalizzati sull’attenzione per l’ambiente, la sicurezza e la completa decarbonizzazione del sito umbro con l’introduzione dell’idrogeno verde. Il presidente Arvedi ha inoltre ribadito l’impegno al rilancio industriale del sito di Terni con il mantenimento dei livelli occupazionali e ha riaffermato la volontà di continuare il dialogo e la proficua collaborazione con la presidente Tesei, il sindaco Latini e tutte le istituzioni del territorio La presidente Tesei, consapevole dell’importanza dell’Ast per l’occupazione e l’intera economia regionale e certa delle potenzialità del sito ternano, si è detta soddisfatta di quanto emerso nel corso dell’incontro, in particolare degli ingenti investimenti previsti che dovranno avere ricadute rilevanti sul territorio; ha ribadito la disponibilità - per quanto di competenza della Regione - a creare le condizioni affinché il Gruppo Arvedi possa operare al meglio in Umbria. Il sindaco Latini ha valutato di grande interesse il colloquio con Giovanni Arvedi, ricordando che fin dalle prime interlocuzioni era emersa una sostanziale convergenza nel modo d’intendere il futuro delle Acciaierie nel rispetto di lavoratori, ambiente e comunità.

APPROFONDIMENTI IL CASO Lavoro, all'esame la vertenza dei Disoccupati 7 novembre LO SCIOPERO Stabilimento Leonardo di Giugliano: indetto lo sciopero il primo... LO STRISCIONE Draghi a Napoli, la contestazione mentre si firma il Patto per...