Turismo, Italia chiama Messico Enit raduna i tour operator

Italia chiama Messico. I due Paesi rafforzano il legame turistico grazie a un importante appuntamento organizzato dall'Agenzia Nazionale del Turismo Italiana (ENIT) in collaborazione con Aeromexico, con il supporto delle Regioni Lazio e Campania. Un Fam Trip esclusivo dedicato a 12 importanti tour operator messicani messi insieme per sottolineare l'importanza e la necessità di intensificare il turismo della destinazione Italia. Gli operatori viaggiano in Frecciarossa, partner dell’iniziativa, per raggiungere Napoli ed apprezzare le bellezze della Campania.

Uno sforzo di promozione turistica significativo che rappresenta una tappa importante nel consolidamento dei legami tra l'Italia e il Messico, inaugurati all'inizio dell'anno con l'apertura della rotta diretta Città del Messico-Roma, operata con successo da Aeromexico. Questo evento ha già dimostrato di essere un grande successo, facilitando i viaggi tra i due Paesi e aumentando il flusso turistico in Italia. I 12 principali Tour Operators messicani che partecipano al Fam Trip sono tra i maggiori attori del mercato messicano e rappresentano partner fondamentali per Aeromexico, sia in termini di fatturato che di presenza sul mercato. Ognuna di queste aziende opera nei settori MICE/corporate e del lusso, e per ciascuna azienda parteciperanno i top manager e i direttori, garantendo un dialogo diretto con i leader del settore turistico italiano.

Il fam trip mira non solo a mostrare le bellezze d'Italia ad un prestigioso gruppo di operatori messicani ma anche a rafforzare i legami tra le due nazioni e a promuovere il turismo bidirezionale. L'Italia si presenta come una meta straordinaria per i viaggiatori messicani, offrendo una combinazione unica di cultura, storia, gastronomia e bellezze naturali. «Questa iniziativa è un altro passo nella nostra missione di promozione dell'Italia e nel rafforzamento dei rapporti internazionali. Siamo entusiasti di collaborare con Aeromexico e le Regioni Lazio e Campania per accogliere i migliori tour operator messicani. Lavoreremo incessantemente per garantire che questo evento rafforzi ulteriormente i legami tra l'Italia e il Messico e contribuisca al successo continuo del settore turistico italiano. È un segno tangibile del nostro impegno per costruire un futuro turistico più prospero e condiviso tra le nostre nazioni” dichiara Ivana Jelinic presidente e Ceo Enit. "Soltanto pochi giorni fa, incontrando in Regione Carlos Garcia de Alba, Ambasciatore a Roma del Messico, ho avuto l'occasione di ribadire la necessità di un'amicizia sempre più salda fra Italia e Messico. Nel 2024 si celebreranno i 150 anni delle relazioni bilaterali tra i nostri Paesi.

Una relazione vera e profonda non retorica, che si sostanzia nel dialogo e nel reciproco scambio fra differenti culture e tradizioni. Con uno sguardo attento alle materie comuni su cui concentrare i nostri investimenti: penso all' agroalimentare, al farmaceutico e all'areospazio. Non verrà mai meno l'amicizia, la solidarietà e la fattiva collaborazione della Istituzione che presiedo con il popolo messicano» così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

In un mondo sempre più connesso il fam trip rappresenta un passo in avanti nella creazione di una partnership turistica durevole tra l'Italia e il Messico, che porterà vantaggi a entrambe le nazioni.

«Siamo entusiasti di aver supportato operativamente Enit per l’accomodation dei buyer messicani a Roma. Il LATAM è un mercato da sempre attento alla nostra destinazione e il Messico è un Paese fortemente interessante per il segmento luxury. Siamo soddisfatti della lungimiranza di questa iniziativa e fiduciosi che rappresenterà una preziosa occasione per rafforzare le connessioni con gli operatori del territorio» commenta Onorio Rebecchini, presidente del Convention Bureau Roma e Lazio.

L'Italia e il Messico sono destinazioni uniche nel loro genere, e questa collaborazione rappresenta un'opportunità straordinaria per entrambi i paesi di prosperare attraverso il turismo. Il Fam Trip Italia-Messico porterà a risultati straordinari e rafforzerà ulteriormente i legami culturali e turistici tra le nostre nazioni.