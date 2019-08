Quota 100, subito 10.000 domande. Otto statali su 10 via da enti locali e Sanità

quota 100 provengono dagli enti pubblici e dalla Sanità. È quanto emerge dai primi dati Inps che l'Ansa è in grado di anticipare. Da Regioni, Comuni e Province arriva infatti il 55,1% delle domande di pensionamento attraverso il meccanismo che cumula età e contributi, con un totale di 5.694 domande su 10.336 del settore pubblico. Segue la sanità con 2.344 (il 22,7%), soprattutto nel settore dei paramedici, amministrativi e tecnici.



LEGGI ANCHE Quota 100 è un flop: ogni dieci uscite solo tre assunzioni Otto dipendenti pubblici su 10 escono ad agosto conprovengono dagli enti pubblici e dalla Sanità. È quanto emerge dai primi dati Inps che l'Ansa è in grado di anticipare. Da Regioni, Comuni e Province arriva infatti il 55,1% delle domande di pensionamento attraverso il meccanismo che cumula età e contributi, con un totale di 5.694 domande su 10.336 del settore pubblico. Segue la sanità con 2.344 (il 22,7%), soprattutto nel settore dei paramedici, amministrativi e tecnici.

Entrando nel dettaglio del settore sanità, si contano 321 domande provenienti da medici e veterinari e 2.023 da paramedici, amministrativi e tecnici. E ancora, sono 1.612 quelle che fanno riferimenti al personale civile di ministeri e agenzie fiscali. Gli altri comparti ne contano per ora solo alcune decine: 211 per gli enti di previdenza, 50 per le autorità indipendenti, altri 50 per università e accademie, 48 per enti e istituzioni di ricerca come Istat o Cnr. Sotto la voce 'altrè amministrazioni se ne registrano invece 327.



A settembre sarà la volta della scuola, il comparto più 'popolosò della P.a. Nel privato invece la formula che consente di andare in pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 di contributi è operativa da aprile. Per rimpiazzare le uscite negli enti locali e nella sanità il cosiddetto Decretone, il provvedimento che disciplina Quota 100, ha previsto la possibilità nei due settori di velocizzare le assunzioni. In pratica si può anticipare l'immissione di nuove leve anche in corso d'anno per sostituire nell'immediato chi va in pensione.

Mercoledì 21 Agosto 2019, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2019 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA