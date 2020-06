Premio Attrattività Finanziaria 2020, menzione speciale per Caffè Borbone

Si è svolta oggi la cerimonia di consegna del Premio Attrattività Finanziaria 2020, il riconoscimento dedicato alle imprese, quotate e non quotate, che presentano caratteristiche di eccellenza in termini di trasparenza, governance e capacità di attrarre risparmio privato per la crescita.

Il Premio tra le quotate è andato a Campari Group, nato nel 1860, è oggi un’azienda leader nel mercato mondiale del beverage di marca, con un fatturato di oltre 1,8 miliardi di euro.

In continuità con la struttura varata nel corso delle precedenti edizioni, anche per il 2020 il Premio Attrattività Finanziaria ha previsto, accanto ai vincitori, due menzioni speciali per ognuna delle due categorie: DiaSorin e IMA S.p.a. per il gruppo quotate e a Caffè Borbone e Bending Spoons e per il gruppo non quotate.

Massimo Renda - presidente esecutivo dei Caffè Borbone - così commenta il conseguimento della menzione. «Sono davvero contento e fiero di questo risultato, frutto di tanto impegno. Un riconoscimento che premia la nostra costante volontà di portare l’azienda sempre ai massimi livelli. Credo che questo esito sia anche una conseguenza del recente ingresso in azienda di Italmobiliare S.p.a. che ha portato un valore aggiunto all’impresa».



