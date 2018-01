Qualcomm, stangata Ue da un miliardo: «Ha pagato Apple per non servirsi da altri produttori di chip»

Stangata da 997 milioni di euro per Qualcomm, accusata dalla Ue di aver abusato della sua posizione dominante pagando miliardi di dollari alla Apple affinché non si servisse da altri produttori di chip. «Qualcomm ha illegalmente tenuto fuori i suoi rivali dal mercato per oltre cinque anni», ha spiegato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, sottolineando come il comportamento abbia negato ai consumatori e ad altre società scelta e innovazione

.



Qualcomm farà «immediatamente ricorso al Tribunale dell'Unione europea» contro la multa della Commissione Ue. «Siamo certi che l'accordo (con Apple, ndr) non violasse le norme antitrust dell'Unione Europea né pregiudicasse il mercato né danneggiasse i consumatori europei - dichiara Don Rosenberg, executive vice president e general counsel di Qualcomm -. Crediamo che ci siano gli estremi per un riesame del caso e inizieremo subito l'iter dell'appello».



Qualcomm conferma di aver ricevuto la sentenza della Commissione Europea relativa a un accordo scaduto tra Qualcomm e Apple Inc. sui prezzi dei modem chip, in vigore dal 2011 al 2016. «La Commissione Europea - aggiunge - sostiene che alcune clausole di questo accordo abbiano violato la legge sull'Antitrust dell'Unione Europea e ha inflitto una sanzione di 997.439.000 milioni di euro. Qualcomm si dichiara fermamente contraria alla sentenza ed esprime l'intenzione di appellarsi al Tribunale dell'Unione Europea. La sentenza della Commissione Europea non riguarda il business delle concessioni di licenze commerciali di Qualcomm e non ha incidenza sulle attività in corso».

Mercoledì 24 Gennaio 2018, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2018 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA