Il canone Rai resta in bolletta: ecco chi non deve pagarlo

Il canone Rai resta in bolletta. La Legge di Bilancio 2019 conferma quanto stabilito dal governo Renzi in via sperimentale: la misura sarebbe dovuta scadere, infatti, il 31 dicembre 2018. Questo significa che il canone per l'anno prossimo sarà ancora diviso in 10 rate da 9 euro da gennaio a ottobre per un importo totale pari a 90 euro annui. Non cambia anche la soglia di reddito per l’esenzione degli over 75 pari a 8mila euro.In proposito ricordiamo che l'imposta deve essere pagata da tutti i titolari di un’utenza elettrica. Il governo Renzi nel 2016, infatti, ha introdotto la cosiddetta 'presunzione di detenzione', dando per scontato fino a prova contraria che chi è titolare di un'utenza elettrica sia anche in possesso di un apparecchio televisivo.Per non pagare il canone Rai, quindi, bisogna inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, che trovate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e in cui dichiarate che, nonostante siate titolari di un’utenza elettrica, non siete in possesso di un televisore. Questa va inviata entro gennaio 2019 per essere esonerati dal pagamento del canone per tutto l’anno, mentre chi lo fa nel periodo successivo sarà esonerato solamente per il secondo semestre.Ci sono poi delle categorie che sono esonerate dal pagamento del canone indipendentemente dal possesso di un televisore: stiamo parlando ad esempio degli invalidi civili degenti in una casa di riposo, i militari delle Forze Armate italiane (solo quelli degli ospedali militari, nelle Case del Soldato e nelle sale convegno), i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato, oltre agli agenti diplomatici e consolari.