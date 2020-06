Reddito di cittadinanza, spesi oltre 6 miliardi e mezzo di euro da aprile dell'anno scorso

Reddito di cittadinanza, l'Inps tira una riga in fondo al conto di quanto speso per il sussidio dall'aprile dell'anno scorso: finora per il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono stati spesi circa 6 miliardi e 555 milioni di euro. È quanto emerge dalle tavole dell'Osservatorio Inps aggiornate a tutto maggio, sommando gli importi erogati per il sussidio dal mese di avvio, ovvero da aprile dello scorso anno. Solo a maggio, ultimo mese disponibile, sono stati spesi 580 milioni. Risultato di un importo medio mensile di 543,26 euro e un numero di nuclei pari a 1.067.865.

