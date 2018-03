Fermi per 8 ore aerei, treni, bus e metro

Giovedì nero in tutta Italia. Dai trasporti, alla scuola, agli uffici, il prossimo 8 marzo si annuncia una giornata di mobilitazione e proteste. Una data simbolica, quella della festa della donna, scelta dal movimento femminista Non una di meno per scendere in piazza contro violenze e femminicidi, ma anche da molte sigle sindacali per rivendicare le proprie battaglie. L’assemblea dell’Unione Sindacale di Base (Usb), rischia di causare notevoli disagi nelle principali città italiane. A rischio soprattutto i trasporti pubblici e anche il traffico aereo. Ecco nel dettaglio le fasce garantite nelle principali città italiane.



A Milano, l'Atm, l’azienda del trasporto pubblico locale, sciopera dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio: a rischio le corse delle quattro linee metropolitane e i mezzi di superficie. Per quanto riguarda invece il traffico ferroviario, Trenord garantirà le corse negli orari 6-9 e 18-21. Possibili cancellazioni anche ai treni che collegano la città con gli aeroporti, che in caso di sciopero saranno sostituiti da navette senza fermate intermedie. Potrebbero incrociare le braccia anche i tassisti e i dipendenti degli aeroporti e dell’Enav. Trenitalia e Italo hanno garantito il regolare servizio solo dei collegamenti alta velocità.



A Roma, Atac e Roma Tpl scioperano dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio: in questi orari non saranno garantiti bus, filobus, tram, metro, ferrovie locali come la Roma-Civitacastellana-Viterbo, la Termini-Centocelle e la Roma-Lido. Già nella notte tra il 7 e l’8 marzo i bus notturni potrebbero non circolare. Stessi orari anche per i bus extraurbani e regionali di Cotral, mentre per quanto riguarda i treni regionali saranno garantiti solo i servizi essenziali nelle fasce di garanzia 6-9 e 18-21. Il collegamento

Leonardo Express

tra Termini e l’aeroporto di Fiumicino potrebbe essere sostituito con bus e navette. Non saranno attive le Ztl diurne di Centro storico e Trastevere.

Possibili disagi anche a Torino: la GTT, che gestisce il trasporto pubblico locale, ha istituito due fasce di garanzia per bus, tram e metro (6-9 e 12-15). Le linee extraurbane saranno invece garantite da inizio servizio fino alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. L’amministrazione comunale, in virtù degli scioperi annunciati, potrebbe revocare a breve il blocco del traffico che impediva di circolare ai diesel Euro3 e Euro4.

Mercoledì 7 Marzo 2018, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 19:30

