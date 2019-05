Lunedì 20 Maggio 2019, 14:21

L’Italia è sempre più meta del turismo mice. Secondo le prime anticipazioni sui dati ICCA 2018 l'Italia conta 522 eventi realizzati e cresce del +1,4% rispetto al 2017. Secondo la classifica ICCA 2018, con l'entrata della Francia, il Bel Paese è al 6° posto nel mondo e 5° nella classifica europea delle principali destinazioni per numero di incontri d’affari (ICCA ranking 2018). A presentare le ultime tendenze di settore l’Ufficio Studi Enit che, attraverso questionari inviati agli operatori di settore presenti con l’Agenzia all’Imex di Francoforte dal 21 al 23 maggio, ha individuato gli ultimi trend mice. Si punta su turismo esperienziale (44,4% delle associazioni di operatori), alta cucina e benessere (29,4% dell’hotellerie) ed ecosostenibilità (nel 25% degli enti territoriali). Sia gli enti territoriali che le Dmo si stanno adoperando per lo sviluppo sostenibile territoriale, ambientale e legato alle materie prime, alle produzioni bio e in generale al benessere.Stando alle elaborazioni dell’Ufficio Studi Enit, la cultura, l’arte e la possibilità di fruire delle destinazioni in termini di “saperi” e di “saper fare” rappresentano asset imprescindibili per un posizionamento competitivo. L’hôtellerie punta sul fattore del valore aggiunto dato dall’haute cuisine e dal wellness; le associazioni di operatori sono quelle che più degli altri soggetti di mercato spingono sul volano del turismo esperienziale, in grado di valorizzare le singole capacità imprenditoriali incentrate sui fattori comuni del territorio (tradizione, cultura materiale e immateriale, produzioni tipiche agroalimentari ed artigianali, ecc.); infine, le location specializzate mirano alla promozione di iniziative ecosostenibili con la fruizione consapevole delle risorse del territorio.ENIT porterà dunque ad Imex, il salone internazionale specializzato in viaggi incentive, incontri ed eventi, l’Italia protagonista e destinazione top per il turismo d’affari di tutto il mondo sostenendo l’attività di internazionalizzazione delle imprese del settore. L’Agenzia, in qualità di coordinatrice dell’offerta nazionale, organizza la partecipazione degli operatori italiani in un unico spazio espositivo in rappresentanza dell’intera filiera congressuale. Alla kermesse di tre giorni parteciperanno 57 operatori italiani tra convention bureau e club di prodotto, alberghi e resort, centri congressuali, PCO e DMC, raccolti presso lo stand ENIT/Italia D400 nel padiglione 8. Per gli incontri della domanda e dell’offerta sono stati organizzati 10 group appointment rivolti agli hosted buyers. Nella Piazza Italia di ENIT si presenteranno il Convention Bureau Italia e i Convention Bureau regionali di Roma-Lazio, Firenze-Toscana, Sardegna, Bari, Belluno, Bologna, Padova, Marca Treviso, Napoli, Verona & Lago di Garda, Vicenza, Venezia, Torino e Riviera di Rimini. Inoltre, partecipano le Regioni Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, la Provincia Autonoma di Alto Adige ed operatori privati.A Francoforte si riunirà il meglio della meeting industry internazionale, con 5.100 buyers qualificati con forte potere di acquisto e capacità decisionale e oltre 3.500 espositori provenienti da 150 Paesi, dalle agenzie di promozione turistica ai convention bureau, alle principali catene alberghiere e compagnie aeree, centri fieristici, location per eventi e convegni e organizzatori di eventi aziendali e di viaggi incentive.Tra le attività promozionali di ENIT con il claim ITALIA - Business, made beautiful, la sponsorizzazione della tradizionale #IMEXrun, la corsa di 5 km lungo il fiume Meno riservata ai partecipanti alla fiera, quest’anno con magliette e bottiglie d’acqua brandizzate ITALIA e una colazione italiana offerta all’arrivo. Le magliette saranno distribuite il 21 maggio allo stand ENIT in fiera. Anche gli shuttle bus della fiera saranno brandizzati con banner promozionali e un manifesto all’ingresso con una call to action e l’invito a visitare lo stand Italia. Sono stati realizzati advertorial nelle riviste di settore “TW–Tagungswirtschaft” e “CIM–Conference & Incentive Management” per promuovere l’offerta del turismo b-leisure in Italia. Una campagna attrattiva sarà quella presso l’aeroporto di Francoforte, visibile dal 16 al 31 maggio. Francoforte è il più grande aeroporto della Germania, con 70 milioni di passeggeri l’anno ed ENIT ha in programma schermi carosello presso la consegna bagagli e maxi schermi vicino ai Duty Free. Le espressioni lifestyle italiano e Made in Italy nel tempo sono diventate un brand ed il prestigio del vivere all’italiana continua a richiamare rilevanti flussi turistici nel nostro Paese. Spesso il motivo di una visita in Italia è proprio questo: scoprire da vicino i luoghi dell’italianità.