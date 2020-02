«Sergio Costa è una persona di grande valore». Lo ha detto Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e ricerca, a margine della presentazione, oggi a Napoli, del volume «L'arte in Camera», alla Camera di Commercio partenopea, commentando l'ipotesi di una candidatura alle Regionali.

LEGGI ANCHE Regionali Campania 2020, Costa apre: «Patto Pd-M5S anche su terzo nome»

«Non so quale sarà la prospettiva regionale - ha affermato - ma credo che bisogna parlare di temi, progetti programmi». «Sicuramente si troverà una sintesi - ha concluso - ma non dobbiamo dimenticare l'esperienza regionale che è in corso perché De Luca ha lavorato bene in questi anni e va fatta sicuramente una riflessione collettiva».

Ultimo aggiornamento: 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA