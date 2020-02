Regionali Campania 2020, Salvini chiama Marinella: la Lega a caccia di imprenditori

La missione del leader della Lega in Campania va ben oltre il copione della campagna elettorale, perché la vera sfida per il Carroccio nel Mezzogiorno è la costruzione di una nuova classe dirigente non solo in vista della prossima competizione regionale ma anche, e sopratutto, nell'ottica di definire un blocco di consenso trasversale, un bacino all'interno del quale pescare professionalità, competenze, idee. È questa la missione, per esempio, che Salvini e il leader regionale Nicola Molteni hanno assegnato all'ex rettore dell'università di Salerno Aurelio Tommasetti al quale è stato affidato il compito di redigere il programma della Lega in Campania e per il quale il capo ha chiesto e ottenuto un sonoro riconoscimento nel corso dell'happening all'Augusteo. E d'altra parte, anche l'incontro nel pomeriggio di ieri presso l'atelier di Maurizio Marinella con una cinquantina di selezionati imprenditori, tra i quali il gioielliere Luca Mantovano, segnala proprio la propensione del gruppo dirigente leghista di aprirsi alla società civile, a quei soggetti portatori di «civismo operoso» grazie ai quali costruire liste forti e competitive.



«È venuto il momento di metterci la faccia e di impegnarsi in prima persona», arringava Tommasetti ieri sera nel corso di una cena con militanti e simpatizzanti organizzata a Villa Domi: 350 persone, costo 40 euro per poter degustare tartine, fritture, sartù, mozzarella, parmigiana di melanzane e giropizza con il «capitano». Tra i presenti numerosi amministratori locali, pattuglia guidata dai sindaci di Sorrento Cuomo e Positano De Lucia, dal presidente della Provincia di Avellino Biancardi ma anche ex politici di An. E poi docenti universitari coagulati attorno a, professore, senatore ma soprattutto «grande acquisto» della Lega dopo essere stato eletto nel M5s. A un altro docente universitario (e sono tre) è affidato il compito di fare sintesi sul tema rifiuti-ambiente: è, leader del movimento ecologista FareAmbiente, più volte corteggiato anche da Forza Italia. Sul tema la posizione di Salvini è chiara: «I cinquestelle candidano Costa? Con lui abbiamo litigato più volte quando eravamo colleghi di governo perché abbiamo una visione della gestione dei rifiuti completamente diversa. In Campania dovranno produrre energia e generare ricchezza non costituire un affare per la camorra e lasciare le strade di Napoli sporche mentre i cittadini pagano tasse altissime».A proposito di tasse: sul questo versante, in linea con le necessità delle imprese lavora l'eurodeputato, tuttora nel cda della Cdp e punto di riferimento nei rapporti fra territorio, banche e istituzioni europee. «Perché un punto deve essere chiaro - avverte Salvini - mi ha raccontato un piccolo imprenditore napoletano che chi prende una multa da 70mila euro oggi rischia la bancarotta mentre chi ha evaso 2 milioni la fa franca». La ricetta leghista parla di flat tax e sostegni alle partite Iva mentre sul versante sanità, lavoro e politiche sociali il team che sta operando include l'ex manager del Ruggi di Salernoe l'ex assessore della giunta Polverini nel Lazio, attuale commissario dell'Ugl regionale che proprio a fine mese inaugurerà la nuova sede. Insomma, un fermento crescente che spazia dalla legalità (tema seguito dal vicepresidente dell'Antimafia, il lucano Pasquale Pepe) al sociale.Oggi conSalvini dovrebbe far visita a un centro di recupero per bambini autistici a Fuorigrotta. E il candidato governatore? «C'è tempo - chiosa il capo - metteremo in campo la squadra migliore». L'impressione è che occorreranno almeno altre due settimane di trattative. Per superare l'ipotesi Caldoro è sempre in pista l'idea Sangiuliano: il direttore del tg2 (per altro ieri a Napoli e a Salerno) nelle intenzioni di Salvini potrebbe rappresentare una valida opzione come esponente di un'ampia area culturale, moderata e liberale di centrodestra, gradito al Cav e alla Meloni. In FI attendono segnali da Berlusconi, negli ultimi giorni - sembra - alle prese con problemi di salute. Intanto oggi il «capitano» sarà in Basilicata, poi in Puglia. La marcia nel Sud continua.