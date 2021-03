EnduroSat sceglie il Polo Tecnologico Napoletano per l'espansione in Italia

La società EnduroSat Italy S.r.l., branch italiana del gruppo EnduroSat ha aperto la propria Sede Operativa a Napoli, in Via Emanuele Gianturco, presso il Polo Tecnologico Aerospaziale Fabrica dell’Innovazione. All’interno del Polo campano, con i suoi 1.200 mq di uffici, aree comuni e laboratori attrezzati, convivono già importanti realtà imprenditoriali come ALI – Aerospece Laboratory for Innovative components, la startup Space Factory e la storica società MARSCENTER.

Giuseppe Sisinni, Responsabile vendite ENDUROSAT, racconta: «In qualità di responsabile delle vendite, sono davvero entusiasta di annunciare la fondazione di EnduroSat Italia. Credo che la nuova entità ci aiuterà a costruire nuove partnership di successo sul mercato locale e, naturalmente, a rafforzare le nostre attuali posizioni in Europa».

EnduroSat Italy S.r.l., facente parte del gruppo EnduroSat, vanta di una vasta esperienza pregressa nello sviluppo di sottosistemi e piattaforme satellitari e svolgimento di missioni spaziali. EnduroSat Italy S.r.l. Fa parte del gruppo EnduroSat JSC (AD). EnduroSat è una società per azioni con oltre 60 dipendenti, registrata a gennaio 2015, che progetta e ingegnerizza sottosistemi e piattaforme satellitari (nano e micro) per missioni in orbita bassa con focus principale su applicazioni satellitari swarm e costellazioni. Attualmente, la società fornisce sistemi e servizi satellitari a più di 100 organizzazioni di ogni continente; sono clienti di EnduroSat Università, le maggiori Agenzie Spaziali Europee e internazionali, società del settore aerospaziale specializzate in costruzioni di satelliti. È attiva in diversi programmi e progetti co-finanziati dall’ ESA (Agenzia Spaziale Europea), GSA (European GNSS Agency), ASI (Agenzia Spaziale Italiana).