Stabia Space Village: assegnati i premi, al via 4 Young Start Up

Young Hub di Start Up Spaziali pensati dagli studenti campani. Ecco le prime borse di studio dello Stabia Space Village che ha messo in rete 14 istituti campani e premiato i progetti migliori. Quattro hanno ottenuto una borsa di studio da 2.500 euro, gli altri in concorso saranno comunque parte di un progetto innovativo nato tra i banchi di scuola e riconosciuto da Governo per la sua visione innovativa.

Ludovica Ninotckha Salza, fondatrice start up Vacanze Spaziali ed ideatrice del format Space Village: «Con il primo ciclo di attività saranno avviate 4 nuove Young Start Up Spaziali. Le attività si avvieranno a settembre ed i team avranno tempo 10 mesi per il loro sviluppo. Sarà nostra cura monitorare lo stato di avanzamento e supportare le fasi di sviluppo».

I progetti vincitori di una borsa di studio di 2.500 euro sono stati: Sirius Nova Lab, frutto della collaborazione tra il Liceo Scientifico Francesco Severi di Castellammare di Stabia e l’Istituto Tecnico Marconi di Torre Annunziata, sviluppa un software per la gestione degli esperimenti spaziali e il controllo e il monitoraggio da remoto. L'applicazione è in grado di registrare parametri specifici come temperatura, pressione e altre variabili in modo accurato e affidabile grazie a un AI. Gli studenti che hanno lavorato al progetto e vinto la borsa di studio sono: Mario Arianna, Filippo Ferraro, Salvatore Guida del Severi e Stefano Siano del Marconi che aggiunge: «lo spazio non è una proprietà privata e noi lo renderemo alla portata d tutti».

Isleep creato dall'Istituto tecnico Pacinotti di Scafati è un minilaboratorio intelligente, che utilizza la tecnologia ArduSiPM, per studiare l’effetto della microgravità e delle radiazioni cosmiche sui Pinealociti per il controllo del sonno, il cui stato vitale sarà monitorato dalla rivelazione dei fotoni emessi dal fenomeno di bioluminescenza. Premiati Paolo De Angelis e Davide Di Martino.

Ex Equo con Scafati First Choise Itineraries del Liceo Classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia, dove Claudia Di Martino, Carmine Sansone e Rachele Todisco hanno pensato ad un’applicazione di geolocalizzazione che, mediante collegamento a Google Maps, permette la creazione di itinerari ed escursioni in tutti i principali (o minori) siti turistici e formativi in Italia e all’estero.

Virtual Mat pensato dagli studenti Aniello Coticelli e Luigi Donnarumma dell'Istituto Tecnico Ferraris di Castellammare di Stabia è un’applicazione innovativa per la manutenzione e assistenza tecnica virtuale degli impianti fotovoltaici.

Con Virtual Mat sarà possibile tracciare il singolo cablaggio e controllare visivamente l'intero impianto per rilevare eventuali danni visibili o disconnessioni accidentali, con il supporto della Realtà Virtuale e della Realtà Aumentata.

A finanziare le borse di studio sono state le imprese: Unico Energia; Graded e Gruppo Aet. Ai team dei progetti vincitori è stato assegnato anche un bonus di formazione, per un valore di 1.500 euro, offerto dal Distretto Aerospaziale della Campania (Dac).

I progetti in concorso che hanno ottenuto attestati di merito sono stati: Embedded Space del Liceo Scientifico Salvemini di Sorrento a cui è stato assegnato un bonus di 20 ore di formazione offerto dalla società aerospaziale Logic. Luisa Pontecorvo e Francesco Sallustro hanno creato un database intelligente per la ricezione e trasmissione di dati, quali: posizione del satellite, monitoraggio della temperatura interna ai payload, etc. I pannelli solari serviranno ad alimentare il tutto, le componenti principali da inserire nel satellite sono le seguenti: ricevitore ed emettitore di dati, database, pannelli solari, stabilizzatore della temperatura. Il ricevitore e il trasmettitore devono trovarsi entrambi sia sul satellite sia sulla ground station, in modo da restare in costante comunicazione.

Per lo Sky Space Italy dell'Istituto Tecnico Mattei-Fortunato di Eboli hanno lavorato Kristian Di Maio e Alexandra Ciucurescu pensando ad un app che riesce a racchiudere tutti i servizi di comunicazione e informazione per chi è appassionato di aerospazio e chi si sta approcciando per la prima volta a questo mondo. Tra i vari servizi che l'app offrirà: una rete di comunicazione interna; una mappa del territorio dove sono indicati incontri, musei, convegni, presentazioni, manifestazioni e qualsiasi evento legato allo Spazio.

Sme dell'Istituto Tecnico Alfonso Casanova di Napoli è un rover per l’estrazione di minerali su altri pianeti in vista di future spedizioni. Il rover sarà in grado di analizzare autonomamente i materiali ed è dotato di tecnologie di lancio e di rientro creato da Anna Conte e Giuseppe Borriello.

L’evento è stato organizzato presso l’Innovation Hub di Intesa Sanpaolo presso il Campus di San Giovanni a Teduccio dell'Università di Napoli Federico II.

Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo: «Il settore aerospaziale campano garantisce da sempre un significativo valore aggiunto all’economia regionale e il nostro support all’evento Stabia Space Village rientra tra le attività che la banca porta avanti per accelerare la crescita dell’intera filiera del comparto. Inoltre, lo scorso anno abbiamo attivato una collaborazione con il Distretto Aerospaziale Campano che ci sta permettendo di favorire i processi di sviluppo tecnologico e di internazionalizzazione delle imprese della Space Economy attraverso nuovi strumenti finanziari studiati per rispondere efficacemente alle loro esigenze».

Le conclusioni sono state affidate a Luigi Carrino, presidente Distretto Aerospaziale della Campania; Annarita Patriarca, segretaria di presidenza Camera dei Deputati; Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell’Istruzione e del Merito (da remoto).

Per Luigi Carrino, presidente Distretto Aerospaziale della Campania, «il problema non è la fuga dei cervelli ma la cacciata dei cervelli dall’Italia. Bisogna porre un freno a questo trend negativo e investire nelle startup, l’unico strumento concreto che abbiamo per competere con le grandi multinazionali private. L'entusiasmo e l'attenzione dei ragazzi vista oggi e la loro passione rispetto ai temi dell’aerospazio sono stati l'ulteriore segnale di quanto questa regione e questa nazione possano contare sulle nuove generazioni per continuare ad essere un esempio di successo in campo aerospaziale e tecnologico».

Annarita Patriarca, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati: «Lo Spazio è stato sempre il sogno di qualsiasi adolescente, soprattutto se legato ai film di fantascienza degli anni ’80. Ma questa iniziativa non è fantascienza, è scienza, è un esempio lampante di efficienza meridionale che restituisce ai nostri ragazzi la speranza di grande futuro nelle nuove professioni. Questo percorso insegna ai giovani che il lavoro si può anche creare».

Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell’Istruzione e del Merito: «La passione, l’impegno il coraggio testimonia la vivacità della Campania verso i grandi cambiamenti attesi nei prossimi anni nel mondo del lavoro. Gli studenti che avranno modo di seguire Space Village e i temi dell’aerospazio vedranno completate ancora meglio le loro istanze e competenze. Un progetto molto importante e coraggioso: i miei complimenti infatti vanno non solo ai ragazzi ma anche ai dirigenti scolastici e alle città campane coinvolte nel progetto».

La Rete di Scopo Stabia Space Village, coordinata dal Liceo Scientifico Francesco Severi di Castellammare di Stabia, è composta dai seguenti istituti: Liceo Classico Plinio Seniore (Castellammare di Stabia); Istituto Superiore Enzo Ferrari (Castellammare di Stabia); Itcs Luigi Sturzo (Castellammare di Stabia); Iis Pacinotti (Scafati); Liceo Pitagora-Croce (Torre Annunziata); Liceo Laura Bassi (Sant’Antimo) ; Ipia Marconi Galilei (Torre Annunziata); Ipia Casanova (Napoli); Liceo Salvemini (Sorrento) ; Itgc Pantaleo (Torre Del Greco); Liceo Scientifico Pascal (Pompei); Itis “R. Elia” (Castellammare di Stabia); Iis Mattei – Fortunato (Eboli).

Elena Cavaliere, dirigente dcolastico Liceo Scientifico Francesco Severi e Coordinatrice Rete di Scopo Stabia Space Village: «La scuola non è solo il luogo di apprendimento formale ma oggi più che mai si trasforma in luogo di ricerca e sperimentazione grazie all’impegno di generosi imprenditori del settore spaziale. Viva lo Spazio, Viva l’Innovazione Metodologica».