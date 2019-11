© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà inaugurato lunedì 4 novembre 2019, alle 9.30, nella, sede del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il primo laboratorio in Europa, tra i pochi al mondo, interamente dedicato alla caratterizzazione delle piante per i sistemi rigenerativi di supporto alla vita.Tra i protagonisti di questo traguardo, un gruppo di ricerca del Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II, composto da Stefania De Pascale, Giovanna Aronne, Carmen Arena, Veronica De Micco, Antonio Pannico, Roberta Paradiso e Youssef Rouphael, che da oltre 20 anni studia aspetti biologici, agronomici e ambientali relativi alla coltivazione delle piante per lo Spazio.Il laboratorio nasce dalla collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e il gruppo di ricerca, nell'ambito del programma Melissa - Micro-Ecological Life Support System Alternative. Il programma di ricerca Melissa studia da oltre 30 anni i sistemi di supporto alla vita a ciclo completamente chiuso con un approccio di tipo ecosistemico. Obiettivo principale è analizzare e sviluppare sistemi e tecnologie per produrre cibo, rigenerare risorse vitali (acqua e ossigeno) e riciclare rifiuti organici di varia natura per missioni spaziali di lunga durata. Il consorzio Melissa, gestito dall'ESA, è frutto di una partnership internazionale che comprende università, centri di ricerca e PMI operanti nel campo delle tecnologie e delle strutture. Ai partecipanti al consorzio, che hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding, si affiancano numerosi partner istituzionali e industriali. In totale, oltre 40 soggetti provenienti da 13 diversi Paesi europei costituiscono la comunità di Melissa, che può inoltre contare su una Fondazione e due società spin-off.L'apparato, unico nel suo genere, è stato realizzato grazie al progetto di ricerca PacMan - PlAnt Characterization unit for closed life support system - engineering, MANufacturing & testing finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA), il cui responsabile per l'Università di Napoli Federico II è la professoressa Stefania De Pascale.La cerimonia inaugurale sarà aperta dai saluti di Gaetano Manfredi, Rettore dell'Ateneo Federico II, Matteo Lorito Direttore del Dipartimento, Valeria Fascione, Assessore con delega alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione, Maria Rosaria Cirillo del Comune di Portici, Giorgio Saccoccia, Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, e Jose Gavira Izquierdo, Direttore Tecnico European Space Agency.