Ambiente, da Google nuovi strumenti per aiutare Napoli a ridurre le emissioni

Google da tempo offre soluzioni basate su tecnologie innovative, tra cui l’Intelligenza artificiale, capaci di offrire ai governi, alle aziende e ai cittadini informazioni utili per adottare azioni finalizzate alla lotta al cambiamento climatico.

Nell’ambito di Environmental Insight Explorer (uno strumento online gratuito pensato per gli amministratori locali, che rende più facile misurare, pianificare e ridurre le emissioni di carbonio e l'inquinamento complessivo nelle città), Google introduce da oggi uno strumento innovativo chiamato Tree Canopy, che utilizza le immagini aeree e l’IA per facilitare l’identificazione delle isole di calore, aiutando a pianificare la copertura arborea per contrastarle.

Già attivo e utilizzato con successo negli Stati Uniti, lo strumento sta per essere esteso ad altre 350 città in tutto il mondo, tra cui le città italiane di Milano, Roma, Bologna, Ancona, Assisi e Vicenza. L’obiettivo a lungo termine è quello di combattere la cattiva qualità dell’aria delle zone a più alto tasso di cementificazione.

Per aiutare le persone a trovare informazioni autorevoli, utili e tempestive, Google ha infine attivato anche nuovi avvisi sulla Ricerca Google per contribuire a una corretta informazione e avvisare gli utenti in caso di arrivo di ondate di caldo eccessivo.