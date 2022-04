Engelberger Robotics Award al prof napoletano Bruno Siciliano

L'Association for Advancing Automation (A3) ha annunciato i sei vincitori degli Engelberger Robotics Awards 2022, l'onorificenza più prestigiosa al mondo nel campo della robotica. Tra loro Bruno Siciliano, docente dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, premiato per l'Educazione, un impegno che gli ha permesso di far eccellere la ricerca robotica napoletana nel mondo. Gli altri riconoscimenti vanno a Michael P. Jacobs di Applied Manufacturing Technologies (AMT) premiato per la sua Leadership nell'Automazione, mentre Oussama Khatib della Stanford University sarà premiato per l'Istruzione, Marc Raibert di Boston Dynamics per la Tecnologia, Bertil Thorvaldsson di ABB per la Leadership e Melonee Wise di Zebra Technologies per la Tecnologia.

Siciliano, ingegnere, divulgatore accademico e scientifico italiano, è professore ordinario di Controllo Automatico alla Federico II, direttore del Centro ICAROS, e Coordinatore del PRISMA Lab presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica.

L'Engelberger Robotics Award prende il nome dal compianto Joseph F. Engelberger, conosciuto in tutto il mondo come la forza fondatrice della robotica industriale. Sin dal suo esordio nel 1977, gli Engelberger Robotics Awards sono stati assegnati a 134 leader della robotica provenienti da 17 nazioni diverse per l'eccellenza nello sviluppo tecnologico, nell'applicazione, nell'istruzione e nella leadership.

«Man mano che l'industria della robotica cresce, cresce anche la nostra lista di candidati estremamente talentuosi che meritano questo ambito premio», ha affermato Jeff Burnstein, presidente di A3. «Nel loro modo unico, ognuna di queste sei straordinarie persone ha svolto un ruolo di primo piano nel plasmare l'industria della robotica di cui facciamo parte oggi, dall'educazione dei futuri robotici all'avanzamento del ruolo della robotica mobile, industriale e collaborativa negli impianti di produzione e nei magazzini allo stesso modo . Ci aspettiamo altre grandi cose dai vincitori di quest'anno e non vediamo l'ora di festeggiarli».