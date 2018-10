Martedì 2 Ottobre 2018, 20:29

Digita Academy è stata insignita del Premio «Nostalgia di Futuro 2018», giunto alla sua decima edizione, organizzato dall'Osservatorio Tuttimedia in collaborazione con la Fieg, la Fnsi, il Premio Internazionale Prix Italia RAI e Federmanager, per la sezione Mind di Sharing.La consegna del riconoscimento è avvenuta nell'ambito della manifestazione per il decennale del Premio, nell'Aula De Sanctis dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sul tema «Public Mind: la costruzione dell'opinione pubblica nell'era dell'algoritmo».«Nostalgia di Futuro è dal 2009 l'incontro dedicato alla condivisione di menti e saperi - è scritto nella motivazione - ecco perché, per festeggiare il decimo compleanno, quest'anno la giuria ha scelto di segnalare iniziative congiunte fra università ed aziende volte a promuovere, sostenere e sviluppare competenze nei giovani che devono prepararsi per un mercato in costante evoluzione. Digita Academy rappresenta l'unione fra la Federico II e la Deloitte Consulting per preparare i giovani alle professioni coerenti con le necessità delle imprese. L'unione delle forze che noi dell'Osservatorio TuttiMedia promuoviamo dal 1996 quando il nostro fondatore Giovanni Giovannini sosteneva di alzare steccati ma collaborare, in quel momento si riferiva al mondo dei media, ma oggi vale per tutti. Altro aspetto che lega questa accademia al nostro Osservatorio TuttiMedia è la multidisciplinarietà rappresentata dagli allievi che provengono da economia, ingegnerie e scienze umane. Mix indispensabile per vincere la sfida come sostiene Antonio Pescapè oggi qui con noi. In lui abbiamo apprezzato particolarmente la sua voglia di lavorare al neorinascimento napoletano».