Lunedì 22 Ottobre 2018, 22:29

Storie di riscatto, futuro, ambiente, tecnologia e innovazione. Ben undici speakers italiani e internazionali sono i protagonisti di questa quinta edizione di TEDxNapoli, e si alterneranno domenica sul palco dell'Auditorium dell’Hotel Royal Continental con un unico motto: «Jump», salta. Un invito a lasciarsi andare, tuffarsi su nuovi obiettivi per raggiungere traguardi non ancora pensati, perché la formula del TED, format americano che ha visto protagonisti personaggi come Bill Gates e Isabel Allende e che vanta oltre due miliardi di visualizzazioni sul web, è quella di promuovere «idee che meritano di essere diffuse».Tra i protagonisti di domenica (a partire dalla 14) troviamo Alun Be, fotografo e architetto senegalese, la cui foto è stata scelta come la più rappresentativa dell'anno. Poi Antonio Bosso, un ragazzo di 22 anni cresciuto a Barra, periferia est di Napoli, familiari ospiti delle patrie galere, quando ha dovuto scegliere tra la strada e una vita onesta, e lo ha fatto scegliendo il parkour, disciplina metropolitana che consente di trasformare ogni ostacolo in opportunità; Paola Barbato, scrittrice e sceneggiatrice, nella serie di fumetti «Dylan Dog» dal 1999 (ha firmato gli albi con gli eventi più importanti della storia del protagonista), racconterà come nascono le storie di quella che è diventata un’icona dei fumetti e come, grazie alle sue debolezze, alle sue fragilità, al suo essere personaggio reale - che cade, fallisce e si rialza dalle difficoltà - e non un supereroe, riesce ad entrare in empatia con il lettore.Calcherà le tavole del palcoscenico del TEDxNapoli 2018 - organizzato dal team del Riot studio con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Napoli e con il supporto di diversi partner privati - la mamma dei record che domina gli abissi: Mariafelicia Carraturo, 48enne napoletana . E poi ancora Serena Marchionni, Maria Cristina Gambi, ricercatrice presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn, Sergio Spaccavento, Annie Warburton, Aldo Ianni, responsabile della NOA, la Nuova Officina Assergi presso il laboratorio del Gran Sasso, Daniela Allocca, assegnista di ricerca in letteratura tedesca all’Università “L’Orientale” di Napoli, declamerà una “poetry talk” mescolando tante lingue diverse, in un jumping linguistico che testimonierà come anche il multilinguismo possa portare alla salvezza: ognuno può trovare le risorse di cui ha bisogno in altre idiomi, in altre culture.La formulaGli speakers avranno dai 3 ai 18 minuti - secondo la formula del TED – per esporre le loro ‘ideas worth spreading’, idee che meritano di essere diffuse. Le talk saranno poi caricate sul canale youtube TEDxtalk, che conta più di 7 milioni di iscritti ed ha superato la cifra impressionante di due miliardi di visualizzazioni l’anno, e saranno tradotte e sottotitolate progressivamente in tante più lingue quante maggiori saranno le visualizzazioni sul web.Per acquistare gli ultimi biglietti rimasti occorrerà connettersi al sito ufficiale www.tedxnapoli.com e cliccare sulla sezione biglietti o direttamente al link https://goo.gl/HBDWa1.Per maggiori informazioni:Sito: www.tedxnapoli.com Facebook: www.facebook.com/TEDxNapoli Twitter: https://twitter.com/TEDxNapoli Instagram: https://instagram.com/tedxnapoli/