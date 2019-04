Mercoledì 3 Aprile 2019, 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È cominciato presso il complesso di santa Maria la Nova, col saluto del sindaco Luigi de Magistris il secondo Forum Nazionale dell’Economia Circolare “I Trend dell’Innovazione”, organizzato dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Napoli insieme a Edizioni Ambiente e Materia Rinnovabile.L'evento, che proseguirà anche nella giornata del 4 aprile, riunisce rappresentanti delle istituzioni, imprese innovative e associazioni di categoria per discutere dei principali trend che stanno disegnando il nuovo scenario dell’Economia Circolare nel nostro paese e su opportunità e problemi ad essa legati.«Spero che questo forum - dichiara l'assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice - sia l'occasione per poter cogliere i diversi punti di vista di tutti i soggetti – politica, impresa, ricerca - che sono chiamati a concorrere ad un cambiamento necessario dell'economia in modo che si possano conciliare innovazione, tutela dell'ambiente e sviluppo».