Campania terza per natalità: ricambio generazionale strategico per lo sviluppo

Caro direttore,

l’ultimo rapporto Istat conferma un posizionamento ai vertici della Campania per tasso di natalità. La regione è terza assoluta in Italia, dietro soltanto a Trentino Alto Adige e Sicilia. Va peraltro sottolineato come la media italiana sia inferiore a quella europea e, in prospettiva quindi, anche in Campania si pone il problema del ricambio generazionale nella società in generale, oltre che nel lavoro.

L’Istat ci dice che, pur con una regressione nel 2023, la Campania è una regione con tasso di nuzialità (3,5 per mille) nettamente superiore a quello del Centro-Nord (2,9 per mille).

Il matrimonio, insomma, ‘tira ancora’ nella regione guida del Mezzogiorno.

Anzi, potrebbe essere ancora più ricercato, se non fosse per i problemi economici e sociali. In Campania, non a caso, si fanno, sì, più figli, ma l’età media in cui si diventa genitori è fra le più alte dello Stivale: 32,2 anni. Se l’economia decollasse, insomma, matrimoni e numero di figli potrebbero aumentare. E la regione potrebbe trainare davvero il resto del Mezzogiorno.

* Consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano